Tier der Woche:Verschmuste Amy

Was für einen Unfall die verschmuste, niedliche Amy erlitten hat, konnte nicht herausgefunden werden. Sie muss grauenhafte Schmerzen erlitten haben, denn ihr Schwänzchen war abgerissen und musste komplett amputiert werden. Weder ihre Schönheit, noch ihre gute Laune und Zutraulichkeit ist dadurch beeinträchtigt worden, heißt es in der Prerssemitteilung des Kitzimger Tierheims. Amys großer Wunsch ist ein liebevolles Zuhause, wo sie alle Zuwendung bekommt und unbedingt – in gesicherter Umgebung – Freigang genießen darf. Amy ist etwa drei Jahre alt, kastriert, gechipt und geimpft. Mehr zu Amy erfährt man unter Tel.: (09321) 5063 oder www.tierheim-kitzingen.de