Tier der Woche:Sunny sucht ein Zuhause

Sunny ist ein netter, dreijähriger Kater, der kastriert, geimpft und gechipt ist. Bisher lebte Sunny ausschließlich in Wohnungshaltung. Wenn er nicht in Gesellschaft von Artgenossen vermittelt wird, sollten ihn seine neuen Dosenöffner nicht den ganzen Tag allein lassen, so die Mitteilung aus dem Tierheim. Mehr zu Sunny erfährt man im Tierheim unter Tel.: (09321) 5063 oder im Internet unter: www.tierheim-kitzingen.de