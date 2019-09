Kitzingen vor 24 Minuten

Tier der Woche: Sportlicher Blanco sucht ein Zuhause

Blanco ist ein toller Kerl. Er freut sich auf jeden Spaziergang und auf jeden Gassigänger. Beim Gassi gehen lässt er anfangs seine volle Power (von der er sehr viel in sich hat) raus, aber nach einiger Zeit läuft auch er entspannt an der Leine. Bleibt man stehen, kommt er sofort her und will schmusen.