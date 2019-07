Kitzingen vor 39 Minuten

Tier der Woche:Liebenswerter Mephisto

Der zweijährige Mephisto ist ein Freund fürs Leben. Wenn seine Gassigeherin könnte, hätte sie ihn sofort mitgenommen, so nett und liebenswert ist der Rüde. Er ist kastriert und gechipt und es gibt nichts, was man als problematisch oder negativ an ihm beschreiben könnte. Einfach ein toller Hund, der ein besonders liebevolles, schönes Zuhause bekommen soll. Mehr zu Mephisto erfährt man im Tierheim Kitzingen unter Tel.: (09321) 5063 oder online www.tierheim-kitzingen.de