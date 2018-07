Tier der Woche: Kurt will raus

Kater Kurt ist circa zwei Jahre alt und seit Anfang Mai im Tierheim in Kitzingen. Da will er am liebsten schnell wieder weg, denn Kurt ist ein Einzelgänger und gerne in der Natur unterwegs. Mit anderen Katzen verträgt er sich nicht so gut. Zu Menschen ist er aber lieb und schmust auch gerne mal. Für Familien mit Kindern ist der kastrierte Kater jedoch nicht geeignet. Am liebsten hätte Kurt einen großen Garten bei seinen neuen Besitzern, in dem er sich austoben kann.