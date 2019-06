Tier der Woche: Krümpfi sucht seinen Besitzer

Bereits am 23. Mai wurde dieser markante, bereits kastrierte Kater in Wiesentheid gefunden. Mit seinem rechten Knickohr ist er unverwechselbar und leicht zu erkennen. Er wurde aus diesem Grund vom Tierheim-Team auf den Namen „Krümpfi“ getauft. Sollte Krümpfi nicht vermisst werden, würde er gerne als Freigänger in ein liebevolles neues Zuhause umziehen. Er wird auf circa zehn Jahre geschätzt, ist total verschmust und lieb zu allen Artgenossen und Menschen. Mehr zu dem netten Kater erfährt man im Tierheim unter Tel.: (09321) 5063 oder www.tierheim-kitzingen.de