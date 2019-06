Kitzingen vor 56 Minuten

Tier der Woche:Kater gefunden

Am 22. Juni wurde in einem Garten bei den Weinbergen in Dettelbach dieser völlig abgemagerte und verwahrloste, kastrierte, schwarz-weiße Kater gefunden und in das Tierheim gebracht. Näheres im Tierheim unter Tel.: (09321) 5063 und www.tierheim-kitzingen.de