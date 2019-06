Kitzingen vor 22 Stunden

Tier der Woche: Hübscher Kater sucht seinen Besitzer

Fast täglich landen derzeit Fundtiere im Kitzinger Tierheim. So auch dieser hübsche Kater, der am 15. Juni in Willanzheim gefunden wurde. Wer ihn vermisst oder weiß wo er vermisst wird, möchte sich bitte im Tierheim unter Tel.: (09321) 5063, Internet: www.tierheim-kitzingen.de melden.