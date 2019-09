Kitzingen vor 57 Minuten

Tier der Woche: Hübscher Findling sucht seinen Besitzer

Ein kleiner Hund wurde am 23. September in Wasserberndorf gefunden und ist im Kitzinger Tierheim gelandet. Das Tierheim sucht nun nach seinem Besitzer oder jemanden, der den Hund schon einmal gesehen hat. Bis dahin wartet er in der Kaltensondheimer Straße 52.