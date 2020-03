Kitzingen vor 4 Stunden

Tier der Woche: Gut gelaunt und sportlich

Deelas gute Laune steckt alle an. Die eineinhalbjährige Hündin ist immer gut gelaunt und will immer was erleben. Sie steht gerne im Mittelpunkt und will überall dabei sein. Deela hat richtig Hummeln im Hintern und gibt immer Vollgas, schreibt das Tierheim Kitzingen in einer Mitteilung. Daher wäre sie für Hundesport, wie zum Beispiel Agility oder Mantrailing, super geeignet. Deela wünscht sich in ihrem neuen Zuhause einen eingezäunten Garten zum Rennen, Toben und Spielen. Wer Deela kennenlernen will, kann sich beim Tierheim Kitzingen melden unter Tel.: (09321) 5063 oder unter www.tierheim-kitzingen.de