Tier der Woche: Ein temperamentvoller Rüde gibt Vollgas

Schneller als der Wind ist nur Lab – Der zweijährige Rüde liebt das Leben so sehr, will etwas erleben und zu einer Familie gehören, schreibt das Tierheim Kitzingen in einer Mitteilung. Er ist sehr temperamentvoll, gibt immer Vollgas und liebt es draußen zu sein. Mit Lab kann man den ganzen Tag Spaß haben, aber auch die ruhigen Momente genießen. Interessenten können das Tierheim Kitzingen erreichen unter Tel.: (09321) 5063 oder online unter www.tierheim-kitzingen.de