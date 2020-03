Escherndorf vor 1 Stunde

Tickets werden erstattet: Sinneszauber Escherndorf abgesagt

Frühlingsweinfeste, Open-Air-Veranstaltungen – all dies ist in Zeiten der Corona-Krise nicht mehr möglich. Nun wurde auch der "Escherndorfer Sinneszauber" abgesagt. Der weinkulinarische und kabarettistische Spaziergang sollte laut einer Pressemitteilung am 18. April stattfinden. Aufgrund der Corona-Verordnungen des Freistaats Bayern blieb den Organisatoren, dem Wein- und Tourismusverein Escherndorf/Köhler, nun keine andere Wahl, als den Termin abzusagen. Aus organisatorischen Gründen war es nicht möglich, einen Ersatztermin für 2020 zu finden.