Dettelbach vor 1 Stunde

"Three 4 Fun" tritt im Mainstreet-Café in Dettelbach auf

Das Akustik-Trio "Three 4 Fun" spielt am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr im Mainstreet-Café in Dettelbach. Mit ihrer Band sind Uwe Heppenstiel, alias der "Der mit dem Hut" und Thomas Detter, alias "Der mit dem Batman-T-Shirt" laut Pressemitteilung bereits weit über die Grenzen Unterfrankens hinaus bekannt. Zusammen mit Schlagzeuger Stefan Schön zeigen sie ihren Spaß am Musizieren. Der Name wird zum Programm: "Three 4 Fun". Drei einzigartige Stimmen, zwei akustische Gitarren, etwas Percussion und die besten Songs der letzten 50 Jahre – was braucht es mehr, um ein musikalisches Erlebnis zu bieten? Reservierung unter Tel.: (09324) 978958 oder per E-Mail an www.main-street-cafe.de