Thomas Borst bleibt an der Spitze

"Ihr habt die Gemeinde bei verschiedenen Veranstaltungen gut nach außen transportiert", sagte Bürgermeister Guido Braun am Mittwochabend in der Hauptversammlung des Weinbauvereins Nordheim. Lobend erwähnte er unter anderem die Fränkischen Winzerspiele, die 2018 im Zuge des 1100-jährigen Ortsjubiläums vom Weinbauverein erstmals durchgeführt wurden. "Das war eine gelungene Premiere", betonte Braun, der sich eine Wiederholung dieser Veranstaltung vorstellen könnte.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen Neuwahlen. Unter der Regie von Bürgermeister Braun wurde folgende Führungsmannschaft auf die Dauer von zwei Jahren gewählt: Vorsitzender Thomas Borst, Stellvertreter Simon Trost, weiterer Stellvertreter Andreas Zang, Schriftführer Christin Ungemach, stellvertretender Schriftführer Johannes Nickel, Kassier Thomas Braun, Beiräte Tobias Wischer, Thomas Reichert, Markus Kram, Michael Schneider und Michael Christ sowie die Rechnungsprüfer Nina Bunzelt und Thomas Kächelein. Sowohl Braun als auch Vorsitzender Thomas Borst dankten dem ausscheidenden Schriftführer Michael Schneider sowie den langjährigen Kassenprüfern Ernst Borst und Hans Bunzelt für ihr Engagement.

In seinem Jahresbericht erinnerte Michael Schneider unter anderem an die Krönungsfeier für die Weinprinzessin Vanessa Wischer, an die Großaktion der Weinbauvereine aus Nordheim und Sommerach, wo im April 2018 Pheromonfallen (RAK 1) in den Weinbergen auf der gesamten Weininsel angebracht wurden oder etwa an die Beteiligung mit einem Umzugswagen am 70. Volkacher Weinfest.

Nicht zuletzt erwähnte Schneider die Ausrichtung der Gebietsversammlung des Weinbauverbandes in Nordheim, wo die Winzer über die Biodiversität im Weinbau, den Schutz des Grundwassers mit der aktuellen Situation in Franken oder etwa über die Nährstoffproblematik im Fränkischen Weinbau informiert wurden.

Vorsitzender Borst streifte in seinem Rückblick verschiedene Veranstaltungen, die mit der Einbringung vieler ehrenamtlicher Stunden verbunden waren. Sein Dank galt der Gemeinde und dem Touristikrat und überhaupt, so Borst, "konnte ich mich immer auf die Gemeinschaft verlassen". Der Vorsitzende informierte schließlich über die steigenden Kosten für die Benutzung des Glascontainers und appellierte an die Winzer, sich doch kostenmäßig entsprechend zu beteiligen. Bei illegaler Müllentsorgung müssen die nicht Einwurfberechtigen mit einer Anzeige rechnen, sagte Borst.

Simon Trost gab bekannt, das man am 13. April in Koordination mit dem Sommeracher Weinbauverein erneut die Pheromonprodukte (RAK 1) auf der zirka 620 Hektar großen Weinbergsfläche auf der Weininsel anbringen wird. Er appellierte an die Winzer, die Sandfänge sowie die Straßen in der Nordheimer Flur "unbedingt sauber zu halten".

Kassier Thomas Braun präsentierte zufriedenstellende Zahlen und Prüfer Ernst Borst attestierte eine saubere Belegführung. Wie Vorsitzender Thomas Borst mitteilte, findet am 22. März eine Weinprobe unter dem Motto "alles, was prickelt" statt.