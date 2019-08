Themenführungen zum europäischen Tag der jüdischen Kultur

„Innovation“ ist das Thema des Europäischen Tages der jüdischen Kultur. Er findet , laut einer Pressemitteilung, wie in jedem Jahr am ersten Sonntag im September statt. Das Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte in Würzburg und der Förderverein Ehemalige Synagoge Kitzingen laden aus diesem Anlass nach Kitzingen ein.

Dort steht das Gebäude der Synagoge von 1883. Ihre Rettung verdankt sie der Fürsprache ehemaliger Kitzinger Juden aus dem Ausland sowie dem jahrelangen Engagement von Kitzinger Bürgern. Zu ihnen gehörte Michael Schneeberger (1949-2014), dem das Johanna-Stahl-Zentrum ab November eine Ausstellung widmet.

Als Kenner des Synagogengebäudes gilt Harald Knobling, der dazu ein Buch verfasste. Er wird am Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr durch die Synagoge führen und der Frage nachgehen, welche Innovationen sich im Synagogenbau des 19. Jahrhunderts am Beispiel Kitzingens aufzeigen lassen. Zwischen der Hinterhof-Synagoge in Würzburg und der nur 40 Jahre jüngeren, mit repräsentativer Straßenfront in Kitzingen liegen nach Aussagen des Autors Welten.

Erst nach der Aufhebung des bayerischen Matrikelparagraphen von 1861 konnte in Kitzingen wieder eine Jüdische Gemeinde entstehen. Ab diesem Jahr durften sich Jüdinnen und Juden am Ort ihrer Wahl niederlassen. Seit der späten Vertreibung aus Kitzingen (1763) hatten viele jüdische Familien in den Orten der Umgebung gelebt. Sie zog es zurück in die Stadt,so dass schnell eine große Gemeinde entstand. Auch das Distriktsrabbinat wurde hierhin verlegt. Der Weinhandel bot den jüdischen Neubürgern Anreiz zum wirtschaftlichen Erfolg.

Ihren Friedhof behielten die Familien jedoch. Er war für die ganze Region schon seit dem 15. Jahrhundert im nahen Rödelsee, auf einem Areal am Fuß des Schwanbergs platziert. Auch Michael Schneeberger erkannte die Bedeutung des Rödelseer Friedhofs für die Geschichte der in Kitzingen lebenden jüdischen Familien. Neben der Ortsgemeinde Rödelsee kümmert sich heute der Förderverein darum, den Friedhof zu pflegen und Besuchern zugänglich zu machen. Mitglieder des Fördervereins werden die Teilnehmer auch am Sonntag, 1. September, um 15 Uhr, auf den Friedhof in Rödelsee begleiten.