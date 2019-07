Volkach vor 31 Minuten

Theaterring nimmt noch Anmeldungen entgegen

Seit 64 Jahren hält der Theaterring Volkach dem Mainfrankentheater in Würzburg die Treue und hat sich auch für die Vorstellungen der neuen Saison angemeldet.Die Statistik des Theaterringes zeigt laut Pressemitteilung eine erfreuliche Entwicklung: 499 Theaterfreunde, unter der Leitung von Konrektor Friedl Albert, besuchten in der vergangenen Spielzeit 17 Vorstellungen. Seit 1954 gibt es in der Volkacher Volkshochschule die Abteilung Theaterring. In den vergangen Jahren sind 83 128 Teilnehmer bei 1891 Fahrten gezählt worden. Seit 42 Jahren wird auch ein Sonntagsnachmittag-Abo angeboten.