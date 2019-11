Sickershausen vor 15 Minuten

Theatergruppe spendet 1000 Euro

Die Theatergruppe des Sickershäuser Sportvereins hat anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens eine Spende an die Lebenshilfe Kitzingen und die Klinikclowns Lachtränen Würzburg übergeben. Die Lebenshilfe will die 500 Euro in den Ausbau des Projekts „Schülerbücherei und -café“ verwenden. Die Klinik-Clowns finanzieren mit den 500 Euro die Weiterbildung der insgesamt zwölf Clowninnen und Clowns, die vor allem in der Mönchbergklinik und in der Regenbogenstation der Uni-Klinik Würzburg tätig sind.