Theater: Je oller desto toller

Ab Montag, 28. Oktober, gibt es Karten für das Laien-Theater in Sickershausen. Der Kartenvorverkauf startet um 17 Uhr in der Festhalle - dort, wo ab dem 16. November auch die insgesamt sechs Aufführungen des Stücks „Je oller desto toller“ stattfinden.

Die Laienschauspielgruppe des SV Sickershausen feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen und will sich daher in diesem Jahr für ihre Zuschauer ganz besonders ins Zeug legen, schreibt sie in einer Pressemitteilung.

Aufführungstermine sind immer Samstag/Sonntag (16./17. Nov.; 23./24. Nov; 30. Nov./1. Dez.). Ab Dienstag, 29. Oktober, gibt es die Karten beim Finanzkontor Oliver Rauber, Michelfelder Str. 13, Sickershausen, Tel. 09321/385100.