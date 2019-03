Teurer Parkrempler

Ein unbekannter Fahrer stieß am Dienstag, zwischen 8.50 und 18.40 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in Kitzingen mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten BMW. An diesem wurde die linke hintere Stoßstangenseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 2300 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.