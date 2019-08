Kitzingen vor 1 Stunde

Teurer Blechschaden

Am Mittwochmorgen fuhr eine 71-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw in der Keltenstraße in Kitzingen aus einem Grundstück auf die Fahrbahn ein. Dabei stieß sie gegen einen vorbeifahrenden Ford und beschädigte dessen rechte Seite. Laut Polizei wird der Schaden auf circa 7000 Euro geschätzt.