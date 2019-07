Hörblach vor 38 Minuten

Teurer Blechschaden

Am Sonntagabend war eine 50-jährige Autofahrerin in Hörblach auf der Kitzinger Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau an der Einmündung nach Großlangheim nach links abbiegen, übersah dabei einen entgegen kommenden Seat und nahm ihm die Vorfahrt. Dabei wurde der Seat an der linken vorderen Fahrzeugseite eingedrückt. Es entstand ein Schaden von circa 9000 Euro.