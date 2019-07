Kitzingen vor 19 Minuten

Teurer Blechschaden

Ein Moment der Unachtsamkeit kam einem 26-Jährigen am Sonntagmorgen teuer zu stehen: in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen fuhr er einem vor ihm haltenden VW von hinten auf die Stoßstange auf. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden auf 3000 Euro.