Termine für Mehrfachantrag einhalten, aber Fragen per Telefon klären

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kitzingen bittet bei der Mehrfachantragstellung 2020 das persönliche Erscheinen des Antragstellers zu überdenken. Das schreibt das Amt in einer Pressemitteilung.

Die zugeteilten Besprechungstermine seien zwar unbedingt einzuhalten, um eine kontinuierliche Antragstellung im System sicherzustellen, mit der Online- Antragstellung sei ein persönliches Erscheinen aber in vielen Fällen nicht erforderlich.

Der vom Antragsteller bearbeitete Antrag sollte deshalb am zugeteilten Besprechungstermin mit dem zuständigen Sachbearbeiter telefonisch durchgesprochen werden. Die Antragsteller werden gebeten, die Möglichkeiten des Online-Verfahrens so weit wie möglich auszuschöpfen und nur in absolut dringenden Fällen beim Sachbearbeiter persönlich vorstellig zu werden.

Unklarheiten bei der Antragstellung könnten ebenso unter Tel.: (09321) 30090 geklärt werden. Bei einem persönlichen Erscheinen und der Verwendung der Eingabestationen für Landwirte sind die im Zusammenhang mit dem Coronavirus üblichen Hygienemaßnahmen unbedingt zu beachten.