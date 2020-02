Hellmitzheim vor 1 Stunde

Telefónica Deutschland errichtet LTE-Station in Iphofen

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Kitzingen derzeit aus, um Kunden vor Ort eine bessere Mobilfunkversorgung für Telefonate und digitale Anwendungen zu bieten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Netzbetreibers hervor. Im Zuge seines aktuellen LTE-Ausbauprogramms hat der Netzbetreiber eine neue LTE (4G)-Station in Iphofen im Stadtteil Hellmitzheim, nahe der Bundesstraße B8, errichtet. Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik an dem Standort. Dadurch sollen die Menschen in der Umgebung von der neuen Netztechnologie profitieren sowie damit verbunden von einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz.