Kitzingen vor 1 Stunde

Telefonangebot der Caritas: Einfach ein bisschen plaudern

In Zeiten der Corona-Krise verbringen die meisten Leute viel Zeit zu Hause und so manchem fällt die Decke auf den Kopf. Aus diesem Grund hat der Caritasverband Kitzingen eine Leitung eingerichtet, die per Rufumleitung auf die Telefonnummer von Ehrenamtlichen aus Kitzingen, dem Landkreis und den Dörfern der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land schaltet. Diese können von Zuhause die Anrufe entgegen nehmen und ein wenig mit den Anrufern plaudern, über Gott und die Welt, so eine Pressemitteilung. Das Erzählfon startet am Mittwoch, 15. April, von 10 bis 12 Uhr unter Tel.: (09321) 220362. Die weiteren Telefonzeiten sind montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 16 Uhr.