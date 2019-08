Kitzingen vor 21 Minuten

Teiche für Amphibien auf Gelände des Kompostwerkes angelegt

Das Kompostwerk Klosterforst in Kitzingen besteht, laut einer Pressemitteilung, seit 2015 als Eigenbetrieb. Die Anlage liegt in einem Waldstück Kitzingens. Weite Teile davon gehören zum Fauna-Flora-Habitat „Sandgebiete“. Definierte Ausgleichsflächen innerhalb des Kompostwerks werden in enger Abstimmung mit Verantwortlichen der Unteren Naturschutzbehörde gepflegt. Die kürzlich als Neuanlage ausgewiesenen Tümpel für Amphibien und der Sand-Magerrasen waren Ziel einer Besichtigung von Landrätin Tamara Bischof.