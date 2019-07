Iphofen vor 33 Minuten

Teenager klaut Kinderroller

Am Sonntagmorgen stahl ein Jugendlicher in der Ludwigstraße in Iphofen vor einem Wohnanwesen einen Kinderroller. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Wie diese mitteilte, konnte der 17-jährige Dieb schnell ausfindig gemacht werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten die Polizisten eine kleine Menge Betäubungsmittel sicher. Anschließend wurde der junge Mann seiner Mutter übergeben.