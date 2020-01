Dettelbach vor 1 Stunde

Taxifahrer am Maintor in Dettelbach um Fahrpreis geprellt

Am Sonntag um 4.15 Uhr ist ein Taxifahrer in Dettelbach von Fahrgästen um den Rechnung geprellt worden. Der Taxifahrer hatte nach Polizeiangaben zwei junge Männer in seinem Taxi von Würzburg nach Dettelbach zum Maintor gefahren. Dort angekommen stiegen sie aus, ohne vorher die Rechnung in Höhe von 38 Euro zu bezahlen. Die Männer rannten an der Stadtmauer entlang in Richtung der Bamberger Straße. Hier verlor sich die Spur. Die beiden Männer wurden vom Taxifahrer wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 23 Jahre alt, schlanke Figur und dunkle kurze Haare.