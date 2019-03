Tausende hatten Lust auf Gartenlust in Rüdenhausen

Die Verkaufsschau „Gartenlust“ lockte am Wochenende wieder Tausende von Besuchern in den Schlosspark nach Rüdenhausen. Von Freitag bis einschließlich Sonntag waren die Tore am Schloss für die Besucher geöffnet, die vor allem am Sonntag so richtig strömten. Doch auch mit den beiden anderen Tagen durfte der Veranstalter, die LOCO Veranstaltungs GmbH aus Simbach am Inn, recht zufrieden sein. Zum dritten Mal machte die Schau in Rüdenhausen Station.

Die vor dem Schloss und im Park aufgebauten 104 Ständen boten einiges für Gartenliebhaber. Jede Menge Pflanzen, von Blumen über Gemüse bis hin zu Bäumen, von der Steckzwiebel bis zum größeren Exemplar, war nur ein Teil des Angebots. Daneben gehörten Möbel für den Garten, Antiquitäten, Kunstgegenstände, aber auch Bekleidung, Schmuck, bis hin zu kulinarischen Leckerbissen das umfangreiche Sortiment ab.

Ein Rahmenprogramm wurde auch geboten. So wurden die Besucher bereits am Eingang von Seifenblasen-Künstlern empfangen. Ein Duo sorgte mit Live-Musik im Gelände für Unterhaltung. Außerdem erfuhren Interessierte bei mehreren Vorträgen, etwa über Kräuterküche, Rosen, oder auch das Veredeln von Obstgehölzen, Informationen über naturnahen Garten, so einiges.

Die Rüdenhäuser Vereine waren bei der Bewirtung mit eingebunden. Die Feuerwehr regelte den Verkehr und sorgte dafür, dass die vielen Besucher die ausgewiesenen Parkplätze nutzten.