Stadelschwarzach vor 1 Stunde

Tauschmarkt für junge Pflanzen

Beim Pflanzentauschmarkt der Öko-Gärtnerei Veit Plietz in Schwarzach am Samstag, 4. Mai, von 9 bis 16 Uhr, kann jeder Gartenliebhaber überzählige Pflanzen und Gartenartikel mitbringen und vor Ort tauschen, teilt Plietz mit. Zum Markt gehören noch der Jungpflanzenverkauf aus der Raritätengärtnerei. Es warten über 200 verschiedene Tomatensorten, Chilis, Paprikas, Topfkräuter, Wildkräuter, aber auch historische Nutzpflanzen auf die Kleingärtner, heißt es in der Mitteilung.