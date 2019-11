Volkach vor 30 Minuten

Tauschmarkt, Workshops und Vorträge

Am Samstag 23. November, ab 10 Uhr dreht sich im katholischen Pfarrheim Volkach alles um das Thema Ubuntu. Das aus dem Afrikanischen abgeleitete Wort bedeutet Menschlichkeit und Gemeinsam und genau darum geht es in dieser Veranstaltung auch, wie es in einer Pressemitteilung der Volkacher Bürgerliste heißt.