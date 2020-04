Taubeneier werden durch Attrappen ersetzt

Was im Jahr 2013 als Testballon startete, hat sich inzwischen mehr als bewährt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Um der massiven Taubenplage, speziell am Marktplatz, Herr zu werden hat sich die Stadt damals für ein sogenanntes „Drei-Säulen-Konzept“ entschieden.

Dieses Konzept umfasst neben einem vom Stadtrat erlassenen Fütterungsverbots und Bürgeraufklärung auch die Ansiedelung der Tauben in genau kontrollierten Taubenunterkünften. Diese Taubenunterkünfte wurden nach artgerechten Aspekten ausgewählt, die Tauben werden regelmäßig mit Futter und frischem Wasser versorgt. Die Taubenpopulation wird aktiv reguliert, in dem man Taubeneier durch Attrappen ersetzt. Seit 2016 hat ein Taubenschlag sein neues Zuhause im einem Brückenpfeiler der Alten Mainbrücke gefunden, seit 2018 gibt es einen weiteren im Dachgeschoss in der Marktstraße 46/48.

Der Erfolg ist inzwischen mehr als sichtbar, heißt es in der Mitteilung. Anders als in vielen vergleichbaren Städten werden die Bürger am Marktplatz nicht mehr von einer Herde Tauben belästigt. Weder am Markplatz noch am Mainufer finden sich mehr viele nach Essen suchende Tauben. Diese starke Reduzierung hat auch positive Auswirkungen auf die Enten, die ebenfalls deutlich weniger auf den Wegen auf Essenssuche sind. Und ganz nebenbei reduziert sich der unschöne und lästige Tauben- und Entenkot durch die eingeführten Maßnahmen natürlich auch deutlich.

Derzeit sucht die Stadt nach weiteren Standorten für eine Taubenunterkunft und bittet die Bürger um Unterstützung. Aufgelassenen Dachböden im Innenstadtbereich sind dabei besonders bevorzugt. Neben der Suche nach neuen Standorten ruft die Stadt allerdings auch die Bürger dazu auf, mögliche Nistmöglichkeiten am ihren Häusern zu verschließen.

Das Kitzinger Taubenprojekt ist eigentlich nur durch die tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern möglich. Jährlich wendet die Stadt rund 3500 Euro für Taubenfutter auf und unterstützt damit aktiv das Projekt.