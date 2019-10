Tasche vom Einkaufswagen gestohlen

Ein Klassiker passierte am Samstagmorgen in einem Kitzinger Supermarkt. Gegen 11.30 Uhr kaufte eine 57-jährige Frau in einem Supermarkt Am Dreistock ein. Ihre Einkaufstasche hatte sie an den Einkaufswagen gehängt. Als sie ihren Einkaufswagen für wenige Augenblicke unbeobachtet stehen ließ, wurde ihr von einem Unbekannten die gesamte Tasche samt Inhalt entwendet, teilt die Polizei mit. Neben der Geldbörse mit etwa 60 Euro Bargeld fehlen noch ein Schlüsselbund und der Personalausweis.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.