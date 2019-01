Tanzveranstaltung führt zum Bund fürs Leben

Ingrid und Claus Lux feierten am Mittwoch Diamantene Hochzeit. Der Jubilar wurde 1937 in Neisse/Oberschlesien geboren. Die Flucht aus Schlesien führte ihn 1945 zunächst nach Pirna in Sachsen, 1946 kam er nach Kitzingen, wo er bis 1953 Oberrealschule und Handelsschule besuchte. Er erlernte das Pfefferküchnerhandwerk und legte 1965 die Prüfung als Bäckermeister ab. Bereits 1955 lernte Claus Lux beim Tanzkurs der katholischen Jugend Ingrid Prosiegel kennen, beide hatten zunächst noch andere Tanzpartner. Damals wurde noch mit dem Lloyd-Bus mit acht Personen zum Tanzen gefahren, erinnert sich Claus Lux. Beim Schlesierball im Kolosseum waren beide erstmals gemeinsam tanzen und beim Faschingsball am Tag danach hat es gefunkt.

Die Hochzeit fand am 31. Januar 1959 in St. Vinzenz an einem eiskalten Tag statt, weiß Ingrid Lux, wie sie damals in der Siedlung in einem Zimmer mit Kochnische wohnten. Da sie erst 20 Jahre alt war durfte sie mangels Volljährigkeit nur mit Genehmigung heiraten. Und eine Hochzeitsreise? Die gab es damals nicht. Das Paar brach erst 1960 zu seinem ersten Urlaub auf. 1971 übernahmen beide zunächst die Filiale der Eltern in der Paul-Eber-Straße, 1977 dann die elterliche Bäckerei und Honigkuchenfabrik in der Repperndorfer Straße. Den Betrieb führten sie bis 2000.

Ingrid Lux stand ihrem Mann 41 Jahre im Geschäft zur Seite. In dieser Zeit wurden rund 60 Bäcker und Bäckereifachverkäuferinnen ausgebildet. Geblieben sind "zahlreiche Pöstchen". Zunächst trat Claus Lux 1953 der Jungen Union bei, 1967 der CSU, für die er von 1993 bis 2002 und nochmals von 2004 bis 2008 im Stadtrat saß. Bis zu seinem Ausscheiden war er Tourismusreferent der Stadt. Seit 1960 gehört er dem Kirchenchor von St. Johannes an. 1965 übernahm er zunächst das Amt des Kassiers in der Bäckerinnung und wurde von 1989 bis 2010 deren Obermeister, ein Amt, das ihn immer mit Freude ausfüllte.

Heute bringt er sich noch als Geschäftsführer ein. Bereits 1981 wurde er Vorsitzender der schlesischen Landsmannschaft Kitzingen, später kommissarischer Vorsitzender der Kreisgruppe Würzburg. Seit 2005 sitzt er dem Bezirksverband Unterfranken vor. 1990 wurde er zudem zum Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen in Kitzingen und im Bezirksverband Unterfranken zum Schriftführer gewählt. Claus Lux ist im Freundeskreis der Partnerstädte Beauftragter für die Partnerschaft mit Trebnitz. Diesen Einsatz würdigte die polnische Kommune mit seiner Ernennung zum Ehrenbürger. Dem Jubelpaar gratulierten neben Bürgermeister Klaus Heisel zwei Kinder, zwei Enkel und zwei Urenkel.