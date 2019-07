Kitzingen vor 1 Stunde

Tanzsportabzeichen für die Jüngsten: das Tanzsternchen

24 Tanzpaare erhielten am Sonntag im Kitzinger Tanzclub (KTC) ihr DTSA-Tanzsportabzeichen in Bronze, Silber, Gold oder Brillant. Unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer zeigten auch die Jüngsten im KTC, die Mickey-Mouse-Gruppe der 4-7 jährigen Kinder, ihr Können. Elf Kinder erlangten ihr erstes Tanzsportabzeichen, das „Tanzsternchen“. Die Aufregung war groß, aber die Kindergruppe absolvierte mit Bravour zwei Tanzchoreografien, die sie mit ihren Trainern Melani Somogyi und Leon Johannsen eingeübt hatten. Am Ende der Aufführung ließ sich schwer sagen, wer mehr strahlte, die erfolgreichen Tanzkinder oder deren Eltern. Wer nun neugierig auf Tanzen im KTC geworden ist, kann am 18. September um 19 Uhr zur neuen Erwachsenen-Einsteigergruppe oder am 16. September um 16.30 Uhr (4-7 Jährige), bzw. um 17.15 Uhr (8-14 Jährige) zur Kindertanzgruppe kommen. Weitere Infos unter www.kitzinger-tc.de