Tanz und Unterhaltung beim Chrysanthemen-Ball in Abtswind

Der Fremdenverkehrsverein Abtswind lädt zu seinem Ballabend am Samstag, 18. Januar, in das Haus des Gastes ein. Stehempfang ist ab 19 Uhr, der 44. Chrysanthemen-Ball beginnt um 20 Uhr. Bei festlichem Ambiente gibt es ausreichend Gelegenheit, sich zu unterhalten und sich unterhalten zu lassen. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem der Auftritt der Tanzgruppe Abtswind (im Bild zu sehen) zum Motto des Musicals "Ich war noch niemals in New York" und das Schätzspiel. Die Besucher haben außerdem reichlich Möglichkeiten, das Tanzbein zu schwingen. Es spielt die Band "Let's Dance". Zu späterer Stunde gibt es ein Mitternachts-Eisbuffet. Karten gibt es im Vorverkauf beim Abtswinder Kräuter-Gewürz-Teeladen Kaulfuss in der Ebracher Gasse 11-13 unter Tel.: (09383) 99797.