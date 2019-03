Tante Tillys Testament sorgt für mächtig Trubel

Beim Dreiakter "Tante Tillys Testament" geht es drunter und drüber, es gibt Irrungen und Wirrungen und ganz viel Spaß. Nach einem Jahr Pause geht der Theatervorhang auf der DJK-Bühne in Stadelschwarzach wieder auf und in diesem Jahr dreht sich alles um die vermeintlich große Erbschaft der verblichenen Ottilie "Tilly" Mops. Da die ursprüngliche Alleinerbin und Nichte der Verstorbenen, Adelheid Bauer in einer Wohngemeinschaft wohnt mit zwei äußert neugierigen und teilweise auch dem Alkohol fröhnenden Mitstudentinnen geht es ganz schnell heiß her -es wird turbulent. Der Umstand, dass sich diese WG im Pfarrhaus befindet und der Vermieter der Dorfpfarrer Lothar Casper ist, macht die ganze Sache nochmal interessanter. Die Stadelschwarzacher Theatergruppe, die mit kurzen Unterbrechungen schon seit vielen Jahrzehnten stets kurz vor Ostern für gute Laune sorgt, lädt in diesem Jahr dreimal am ersten April-Wochenende zu ihren Aufführungen ins Stadelschwarzacher DJK Sportheim ein. Aufführungstermine sind: Freitag, 5. April um 20 Uhr, Samstag, 6. April 19-20 Uhr und Sonntag, 7. April um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 17. März von 10 bis 12 Uhr im DJK-Sportheim statt. An den Wochenenden danach gibt es die Möglichkeit, in Mandels Hofladen (Stadelschwarzach) Karten für die Vorstellungen zu erwerben. Im Bild die Stadelschwarzacher Theatergruppe (von links) Bernd Röll-Bieber, Roland Abel, Diana Lorey, Carolina Abel, Michaela Berthel, Clara Fleischmann, Bärbel Radina, Rosi Fleischmann und Martin Fackelmann.