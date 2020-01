Kitzingen vor 28 Minuten

Tankschloss mit Sekundenkleber verklebt

Zwischen 1. Januar, 0 Uhr, und 9. Januar, 10 Uhr, ereignete sich in der Balthasar-Neumann-Straße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Ein Unbekannter brachte einen Sekundenkleber auf einem Tankschloss eines abgestellten Kleinkraftrades, Marke Piaggio, an. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 50 Euro, heißt es im Polizeibericht.