Tagung der gemeindlichen Rechnungsprüfungsämter

Am Montag, 25. Juni, begrüßte Oberbürgermeister Müller gemeinsam mit dem Hofrat Walter Vierether den Arbeitskreis II der bayerischen Rechnungsprüfungsämter. Begleitet wurden sie laut einer Mitteilung von den Weinprinzessinnen aus Rödelsee und Albertshofen. Der Arbeitskreis umfasst 31 Mitgliedsstädte und organisiert im jährlichen Wechsel jeweils eine Tagung im nordbayerischen und eine Tagung im südbayerischen Raum, auf der sowohl aktuelle Probleme der einzelnen Rechnungsprüfungsämter erörtert, als auch Informationen zu übergeordneten Themen gegeben werden. Nach der Begrüßung des Oberbürgermeisters ging der Arbeitskreis zur Tagesordnung über. Am Abend durften die Teilnehmer die Stadt Kitzingen, bei einem Stadtspaziergang mit dem städtischen Rechnungsprüfungsamt, entdecken. Anschließend ließen die Rechnungsprüfer den Tag auf dem Weinfest Kitzingen ausklingen. Am nächsten Tag wurde die Tagung fortgesetzt.