Tagessieger strahlten um die Wette

„Ihr wart spitze!“, so eröffnete Musikschulleiter Oskar Schwab den musikalisch umrahmten Festakt zur Urkundenverleihung in der Musikschule. Dem vorausgegangen war ein aufregender Vormittag für alle 66 Jungmusiker*innen, die sich freiwillig den Junior 1, Junior 2 und D1 Prüfungen unterzogen hatten, teilt die Musikschule mit. Das erfreuliche Ergebnis: Alle Kinder bestanden die Prüfungen mit ausgezeichnet, sehr gut oder gutem Ergebnis. Besonders gewürdigt wurden die Prüfungsleistungen dreier Kinder – Lilly Zang, Julia Braun, Jonathan Kalb – die in den Junior 2 Prüfungen in Theorie als auch in Praxis fehlerfrei abgeschnitten hatten, Jonathan Kalb sogar in 2 Instrumenten. Die Stadt Volkach, vertreten durch die zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin, die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes Sibylle Säger sowie Musikschulleiter Oskar Schwab gratulierten den Kindern zu ihren bestanden Prüfungen und überreichten die Urkunden.