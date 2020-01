Tage der frohen Botschaft in Haag

Der christliche Verein junger Menschen (CVJM) im Geiselwinder Ortsteil Haag veranstaltet von Montag bis Sonntag, 20. bis 26. Januar, die Tage der frohen Botschaft im CVJM-Haus in Haag. Die Veranstaltung steht unter dem Thema "Ich glaube; hilf meinem Unglauben", wie es in der Ankündigung heißt.

Eröffnet werden die Tage der frohen Botschaft am 20. Januar, um 19.30 Uhr mit einem Vortrag zum Thema "Füttere deinen Glauben". Von Montag bis Samstag finden zudem jeweils um 9.30 Uhr, 15 Uhr und um 19.30 Uhr Vorträge verschiedener Referenten statt. Die Tage enden mit einem Gottesdienst am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr im CVJM-Haus in Haag.

Anmeldung und weitere Infos bei Christine Hack, Tel.: (09556) 1391; die Themen und Referenten der einzelnen Vorträge findet man auf facebook unter CVJM Haag e.V.