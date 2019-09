Tag des offenen Denkmals: Die Termine im Landkreis

Anfang September öffnen traditionell Denkmäler ihre Türen für die Öffentlichkeit. Am Sonntag, 8. September, ist es wieder soweit beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Das Motto lautet in diesem Jahr "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur". Alle Interessierten sind eingeladen, die Umbrüche und das Moderne in historischen Gebäuden zu entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen.

Durch gesellschaftliche Veränderungen, neue Materialien aber auch durch eine neue Nutzung eines bestehenden Gebäudes entstehen spannungsvolle Entwicklungen. So findet sich das Alte und das Moderne zu jeder Zeit in jedem Denkmal.

Im Landkreis Kitzingen ist der Mitteilung des Landratsamtes zufolge zum Tag des offenen Denkmals wieder eine Menge geboten – zum diesjährigen Motto und zu den Denkmälern, oder aber auch zur Denkmalpflege an sich. Am 8. September haben Interessierte die Gelegenheit, eine Vielzahl von Denkmälern zu erkunden, welche in der Regel nicht oder nur teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Einige der Denkmaleigentümer beteiligten sich bereits in den vergangenen Jahren am Tag des offenen Denkmals, andere öffnen zum ersten Mal ihre Türen für die Öffentlichkeit. Darüber hinaus finden an diesem Tag auch Aktionen rund um die Denkmalpflege statt. Folgende Objekte im Landkreis Kitzingen wurden der Redaktion vom Landratsamt gemeldet, ergänzt mit Meldungen der Stiftung Denkmalschutz:

• Dettelbach

Rathausplatz 6, Kultur- und Kommunikationszentrum "KuK.Dettelbach": Das Baumannsche Haus ist das älteste Bürgerhaus aus dem Jahr 1478. Weinverkostung, offenes Pilger- und Wallfahrtsmuseum. Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr; Führungen 11 und 14 Uhr.

• Iphofen

Marktplatz 26, Alte Schule , jetzt Dienstleistungszentrum: Das Gebäude wurde erstmals im 15. Jahrhundert erwähnt, 1878 neu erbaut und am 25. September 1879 eingeweiht. Es galt als größtes und modernstes Schulhaus im Bezirksamt Scheinfeld. Öffnungszeiten: zu den Führungen um 11 und 14.30 Uhr.

Marktplatz, Rathaus: Die Verkündhalle wurde in den Jahren 1716 bis 1718 erbaut. Eine Eichenholztreppe ruht auf einer reich geschnitzten Treppensäule. Holztüren führen zum Archiv und zur Arrestzelle. Öffnungszeiten: zur Führung um 13 Uhr.

Marktplatz, Rentamt mit Knauf-Museum: Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Frühbarockbau (1688-93). Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr, Führung 10.30 Uhr, Eintritt 5 Euro.

Kirchplatz, Stadtpfarrkirche St. Veit: Der Sakralbau entstand im Zeitraum von 1414 bis 1612. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr; Führung 14 Uhr.

• Kitzingen

Balthasar-Neumann-Straße 1, Kreuzkapelle Etwashausen: Die Baupläne für das in den Jahren 1741 bis 1745 errichtete Gotteshaus stammen von Baumeister Balthasar Neumann. Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr, Führungen um 15 und 17 Uhr.

Hindenburgring Nord 15, Deusterkeller: Die Gewölbekelleranlage reicht ins 18./19. Jahrhundert. zurück. Öffnungszeiten: 13 bis 17 Uhr; eine Filmvorführung zeigt Kitzingen in den 1930er Jahren.

Landwehrstraße 1, Alte Synagoge: Das jüdische Gotteshaus wurde im Jahr 1884 gebaut und im Jahr 1938 in der Reichspogromnacht erheblich beschädigt. Im Jahr 1993 wurde die Alte Synagoge zur Kultur- und Bildungsstätte umgebaut. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr; Führungen um 11, 14 und 16 Uhr.

Schulhof der St.-Hedwig-Schule: Von dort aus startet ein Stadtrundgang über das historische Rathaus und den Standort des ehemaliges Marktcafés zum Bürgerbräu-Areal mit Renaissance-Hof und abschließend zur Feuerwehr an der Landwehrstraße. Treffpunkt: 13 Uhr an der St.-Hedwig-Schule.

• Füttersee

Kirchweg 22a, evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Laurentius: Der Chorturm stammt wohl aus dem 14. Jahrhundert, das Langhaus im Kern aus dem 15. Jahrhundert. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr; Führung um 16.30 Uhr.

Haus 22, Alte Schule, jetzt Gemeindehaus: Der eingeschossige Halbwalmdachbau trägt 1796 als Baujahr. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr; Führung um 17.30 Uhr.

• Seinsheim-Wässerndorf

Schlossstraße 1, Schlossruine: Die ehemalige Burg der Grafen Schwarzenberg in Wässerndorf wurde im Jahr 1555 erbaut. Am Ende des Zweiten Weltkriegs haben amerikanische Truppen die Burganlage zerstört. Öffnungszeiten: 13 bis 18 Uhr; Führungen um 13, 14.30 und 16 Uhr.

• Rehweiler

Haus 10, evangelisch-Lutherische Pfarrkirche St. Matthäus: Der Walmdachbau mit Dachreiter reicht ins mittlere 18. Jahrhundert zurück. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr; Führung um 11.30 Uhr.

• Marktbreit

Adam-Fuchs-Straße 2, ehemaliges BayWa-Lagerhaus: Der Bau wurde im Jahr 1754, in der Zeit der Fürsten von Schwarzenberg errichtet. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude zerstört und im Jahr 1951 weitgehend erneuert. Nach umfangreicher Sanierung im Jahr 2005 wurde es als städtische Veranstaltungshalle wieder eröffnet. Öffnungszeiten: zu den Führungen um 13, 15 und 17 Uhr.

Schlossplatz 3, Schloss: Der dreigeschossige Renaissancebau entstand um das Jahr 1580. Öffnungszeiten: zu den Führungen um 11.30 und 14.30 Uhr.

Schustergasse 21, Mehrgenerationenhaus: Der Altbau stammt aus dem Jahr 1750, der Neubau wurde 2018 errichtet, als auch der Verbindungsbau restauriert wurde. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr.

• Marktbreit-Gnodstadt

Hauptstraße 18, historisches Fachwerkhaus: Das Haus hat das Baujahr 1657. Von 2017 bis zu diesem Jahr wurde es komplett saniert. Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr.

• Obernbreit

An der Synagoge 1: Die ehemalige Synagoge mit Mikwe wurde im Jahr 1748 gebaut. Öffnungszeiten: 14 bis 17 Uhr.

• Prichsenstadt-Neuses am Sand

Hausnummer 21, Wörners Schloss: Die Schlossanlage datiert ins Jahr 1498 und gehörte zum Würzburger Bistum. Heute beherbergen die Gebäude ein Weingut und ein Schlosshotel. Öffnungszeiten: 11 bis 18 Uhr; Führung um 11 Uhr.

• Sommerach

Hauptstraße 22, Schwarzacher Tor: Zu sehen ist dort ein Teil der Wehrmauer, die im Jahr 1486 vollendet wurde und seit 2001 als Galerie genutzt wird. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr; um 16 Uhr Vortrag über Sommerach.

Maintorstraße 24, Torturm Maintor: Der Turm ist Teil der alten Wehrmauer und wurde um das Jahr 1600 errichtet. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr; um 12 Uhr Vortrag über Sommerach.

• Sulzfeld

Marktplatz, Ensemble Altort: Der mittelalterliche Altort des Dorfes bietet zahlreiche Einzeldenkmale, Fachwerkbauten des 17. und 18. Jahrhunderts sowie zahlreiche barocke Hausfiguren.

Marktplatz 3, Rathaus mit Bürgersaal: Der Renaissancebau mit Volutengiebel von Peter Meurer wurde um das Jahr 1609 vollendet. Er hat zwei Geschosse mit Doppelspeicher, das Sulzfelder Wappen ist über dem großen Eingangsportal zu sehen. Für die Mariensäule vor dem Rathaus ist das Erstellungsjahr 1724 bezeugt. Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr.

Papiusgasse 3, Papiushof: Das Giebelhaus mit Fachwerkanbau beherbergte das ehemaliges Rentamt des Domkapitels zu Würzburg und wurde im Jahr 1612 erweitert und Ende des 17. Jahrhunderts barockisiert. Ein historischer Keller stammt aus dem 15. Jahrhundert. Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr.

Peuntgasse 13, Weinkellerei G. K. Vollert: Der zweigeschossige Satteldachbau mit überbauter Toreinfahrt aus dem Jahr 1761 wurde über einem älteren Kern errichtet. Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr.

• Volkach

Weinstraße 7, Museum Barockscheune: Das Gebäude wurde im Jahr 1714 errichtet und als Scheune genutzt. Im Zuge der Generalsanierung im Jahr 2003 wurde es in ein Stadtmuseum umgewandelt. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr; Führung um 12 Uhr.

Marktplatz 1, Rathaus: Das dreigeschossige Gebäude aus dem Jahr 1544 hat Renaissancegiebel, ein steiles Satteldach, einen Verkünderker, eine doppelläufige Freitreppe und eine große Toreinfahrt. Es wird flankiert von zwei "Narrenhäuschen". Öffnungszeiten: zu den Führungen um 14 und 15 Uhr.

Schelfengasse 1, Schelfenhaus: Der Palais aus dem Jahr 1719 gehörte Weinhändler Johann Georg Adam Schelf. Es beherbergt heute als Haus des Gastes die Stadtbibliothek und die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Öffnungszeiten: zu der Führung um 13 Uhr.

• Volkach-Astheim

An der Mainbrücke, Brückenhaus: Das denkmalgeschützte Schrankenwärterhaus stammt aus dem Jahr 1959. Öffnungszeiten: 10 bis 17.45 Uhr.

• Volkach-Obervolkach

Bürgermeister Erhard-Straße 4, ehemaliges Schul- und Rathaus: Das Haus wurde im Jahr 1875 erbaut. Eine Komplettsanierung und Restaurierung fand in den Jahren von 2007 bis 2018 statt. Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr; Führungen stündlich.