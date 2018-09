Kitzingen vor 1 Stunde

Tag der offenen Tür im Roxy Kino

Wer in dem nostalgisch schönen Ambiente der beiden Kinosäle in blauen oder roten Samtsesseln schon einmal das Gefühl eines Kinobesuchers im Roxy genießen will, wer sich von dem langjährigen Kinovorführer Peter Hagen über die Technik des Kinos informieren lassen will, wer mehr über das Roxy-Team und seine bisherigen Aktivitäten erfahren will und wer vor allem an der Zukunft des Roxy Kinos interessiert ist – der sollte den Tag der offenen Tür am Sonntag, 23. September, von 10 bis 17 Uhr nutzen. Die Vorsitzende des Fördervereins Roxy Kitzingen e. V. und der Geschäftsführer der Genossenschaft Roxy Kitzingen e.G. informieren zusätzlich um 11 Uhr und um 15 Uhr über alles Wichtige im Zusammenhang mit dem Kino und der zukünftigen Programmgestaltung, heißt es in einer Pressemitteilung. Kinoliebhaber werden die Möglichkeit haben, einen Teil des Filmprogramms mit zu gestalten und in dem Zusammenhang auch Freikarten für eine der kommenden Film-Vorstellungen zu gewinnen. Nicht zuletzt kommen auch die Liebhaber virtuoser Klaviermusik auf ihre Kosten – und das „Beste kommt zum Schluss“: Alle können ein Stück Kino kaufen.