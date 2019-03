Tag der offenen Tür im AKG

Am Donnerstag, 14. März, war ab 17 Uhr Leben am Armin-Knab-Gymnasium (AKG) beim Tag der offenen Tür. Schon beim Betreten der Schule begrüßte die AKG-Bigband mit mitreißenden Stücken, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Lehrer nahmen die Familien in Empfang, die sich für das Angebot des AKG interessierten.

Es folgten Schulhausführungen, bei denen es unterschiedliche Angebote zu sehen gab: Lego-Roboter bewegten sich autonom entlang weißer Linien, die Bläserklasse probte und stellte Musikinstrumente vor und in der Turnhalle präsentierte sich die Akrobatikgruppe. In der Mensa informierte die offene Ganztagsschule über ihr kostenloses Angebot und im Schülerlabor konnten das Rasterelektronenmikroskop, die 3D-Drucker und der CO2-Laser in Aktion bewundert werden.

Um 18 Uhr begann der offizielle Teil mit einem Musikstück der Bigband. Schulleiterin Rahner begrüßte die Eltern und Kinder. Die Schülersprecher Jessica Ebert, Andrzej Migula und Bastian Bank berichteten über ihre persönlichen Erfahrungen am AKG und die Aufgaben der Schülermitverantwortung. Das Schulleben in Bildern präsentierten die Verbindungslehrer, umrahmt durch musikalische Beiträge des Unterstufenchors und der Bläserklasse.

Viertklässler studierten Vorführungen ein

Im Anschluss wurden die zukünftigen Gymnasiasten in Gruppen von Tutoren durch das Schulhaus geführt. Sie besuchten Stationen, die ihnen live einen Eindruck von den Möglichkeiten vermittelten, sich die Schulzeit zu gestalten. Die Viertklässler durften sich aktiv einbringen: Sie studierten in der kurzen Zeit Vorführungen in Sport, Musik und Latein ein, die sie den Eltern präsentierten.

Währenddessen informierten die Schulleitung, der Elternbeirat, die Organisatoren der Bläserklasse und die Leitung der OGS über inhaltliche Aspekte des Schulwechsels und das breit gefächerte Angebot des AKG. Den Abschluss gegen 20 Uhr gestalteten die zukünftigen Gymnasiasten, die Vorführungen eingeübt hatten: Zwei Gruppen präsentierten einen "Früchtekanon", begleitet von einer Percussiongruppe. Vier Gruppen führten einen Moderndance auf, zwei weitere Gruppen deklinierten hüpfend Substantive auf Latein.