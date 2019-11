Wiesenbronn vor 1 Stunde

Tag der offenen Tür bei den Dorfschwestern

Zum Tag der offenen Tür luden die Dorfschwestern Wiesenbronn. Trotz des schlechten Wetters konnten Hauswirtschaftsleiterin Monika Spiegel und Pflegedienstleiterin Monika Koch zahlreiche Gäste begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung. Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben klärte Helmut Gernert über die neue Pflegeausbildung auf. Organisiert wurde der Tag von Monika Spiegel im Rahmen ihrer Meisterprüfung. Hierzu stellte sie auch die Rezeptsammlung „Die Dorfschwestern - Leibspeisen früher und heute“ mit Rezepten von Klienten und Mitarbeitern vor. Eine große Auswahl konnte direkt gekostet werden. Mit Alterssimulationsspielen konnten auch die jüngeren Besucher einmal in die Rolle älterer Menschen mit Beeinträchtigungen schlüpfen. Dabei gingen so einige Aufgaben daneben.