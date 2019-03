Mariella Ganz aus Dipbach hatte sichtlich Spaß beim Tag der offenen Tür am Egbert-Gymnasium. Unter Anleitung der Erzieher aus dem Tagesheim gestaltete sie laut einer Pressemitteilung einen Blumentopf, sodass die Narzisse als Frühlingsbotin so richtig zur Geltung kam. Die Schule präsentierte sich wieder in all ihren Facetten, heißt es weiter. In der Aula wurden unter anderem die verschiedenen Ausbildungsrichtungen (musisch, sprachlich, naturwissenschaftlich) vorgestellt. Auch die Profilierung außerhalb des Unterrichts nahm einen breiten Raum ein. Verschiedene Sport- und Theatergruppen stellten sich vor, so die Voltigierer und die Schauspieler vom „Theater K“. Die Musiklehrer hatten Instrumente „zum Anspielen“ dabei, die Imker-Gruppe verkaufte leckeren Honig, während die Schülerzeitung ihre jüngste Ausgabe präsentierte. Wer das Egbert-Gymnasium als Bildungseinrichtung besuchen möchte, hat dazu bald Gelegenheit: Die Einschreibung für die neuen Fünftklässler des nächsten Schuljahres findet vom 6. bis 10. Mai statt.