Tag der offenen Tür am Egbert-Gymnasium

Am Sonntag, 24. März, öffnet das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach seine Türen von 13.30 bis 17 Uhr. Besucher können an Führungen durch das Schulgebäude teilnehmen. Neben verschiedenen Workshops für die Kinder findet um 14 Uhr in der Aula eine Informationsveranstaltung statt. Anschließend können in der Aula Fragen gestellt werden. Wer das aktuelle Heft der Schülerzeitung PEER Plus "Wunder geschehen" erwerben will, hat dazu noch einmal Gelegenheit.