Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) lädt am Freitag, 26. April, nach Kitzingen zum Tag der Diakonin. Seit mehreren Jahren veranstaltet der KDFB den Tag der Diakonin rund um den Todestag der Heiligen Katharina von Siena, die sich laut Pressemitteilung schon vor fast 700 Jahren für die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Kirche eingesetzt hat. Heute mehr denn je ein brisantes Thema ist Inhalt dieser Veranstaltung: Die Weihe von Frauen zu katholischen Diakoninnen und die Öffnung sämtlicher geweihter Ämter in der Kirche.

Am 26. April startet die Veranstaltung um 17 Uhr mit Stehkaffee im Dekanatszentrum in Kitzingen. Nach einer Wort-Gottes-Feier in St. Johannes führt Pfarrer Nikolaus Hegler aus der Pfarreiengemeinschaft Glattbach-Johannesberg mit einem Impulsreferat in die kontrovers diskutierte Thematik ein. An einer anschließenden Podiumsdiskussion, moderiert von Bildungswerksvorsitzenden Edith Werner, nehmen neben Pfarrer Hegler folgende Personen teil: Diözesanvorsitzende Edeltraud Hann, Wortgottesdienstleiterin Barbara Dill, Theologin und Mitglied des ZDK Dagmar Mensink, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Julius Maximilian Universität Würzburg Anna Krähe und BDKJ-Vorstandsmitglied Raphael Ehehalt. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an: frauenbund@bistum-wuerzburg.de oder Tel.: (0931) 3866534.1