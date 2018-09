Tätowieren und piercen in Naturnähe

Firmen & Fakten

Für Tattoos und Piercings gibt es in Kitzingen eine neue Adresse: Am Sonntag eröffneten Laura Lindörfer und Lloyd Grobbelaar ihr Studio „Limpid Tattoo Art“. Sie werden von Heike Walter-Engel mit „Piercing & More“ unterstützt.

Lloyd Grobbelaar kam aus Südafrika nach Kitzingen. Er tätowierte bereits in seiner Heimat. Über viele gemeinsame Kontakte fanden Lindörfer und Grobbelaar zusammen. Gemeinsam war schnell ein Konzept für ein Tattoo-Studio gefunden: Nicht im Hinterhof, in künstlerischer Atmosphäre und naturnah sollte es sein. Was lag also näher, als das Studio gleich neben der Pferdekoppel nahe dem „Woodland Inn“ einzurichten, zumal sich die Betriebe mit Hotel und Gastronomie auf dem Areal untereinander als große Familie verstehen. Wie Paolo Bombonatti vom „Woodland Inn“ sagte, solle auch die Werbung gemeinsam erfolgen.

Heike Walter-Engel verfügt bereits über reichlich Erfahrung im Bereich Piercing und legte besonderen Wert auf ein naturnahes Studio. Jonas Lindörfer ist für die fotografische Dokumentation der Arbeiten zuständig.

Der Eröffnungstag stand ganz im Zeichen einer Charity-Veranstaltung zugunsten des Kitzinger Tierheims. Bereits kurz vor der Eröffnung standen rund 50 Besucher an, um sich piercen oder tätowieren zu lassen. Weitere Wohltätigkeitsveranstaltungen zugunsten von Tierschutzeinrichtungen sind geplant.

Unter der Adresse „Im Richthofen Circle 8“ bietet Heike Walter-Engel dienstags und mittwochs Termine an, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Laura Lindörfer und Lloyd Grobbelaar bieten nur vereinbarte Termine an. Sie wollen sich Zeit nehmen für ihre Kunden und sich nicht selbst unter Druck setzen.