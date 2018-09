Kitzingen vor 1 Stunde

Täter fährt im blauen Fahrzeug davon

Am Dienstagnachmittag hatte ein 45-jähriger Autofahrer seinen weißen Opel Kombi in der Otto-Hahn-Straße in Kitzingen geparkt. Als er am späten Nachmittag zu seinem Wage zurückkam, war ein Unbekannter mit einem blauen Fahrzeug an der linken hinteren Seite des Opels hängen geblieben und hatte dabei einen Schaden von 500 Euro angerichtet. Der Verursacher machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub.